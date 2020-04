Weiterhin kaum Kinder in schulischer Betreuung

Mit der Öffnung zusätzlicher Geschäfte am Dienstag ist auch an den Schulen die Zahl der Kinder, die in Betreuung gegeben werden, wieder gestiegen. Im Vergleich zur Zeit vor Ostern hat sich der Anteil verdreifacht, insgesamt bleiben die Zahlen aber dennoch überschaubar. Am Mittwoch waren 0,96 Prozent der Sechs- bis 14-Jährigen in Betreuung, das sind österreichweit rund 6600 Kinder.