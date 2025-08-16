Bezzecchi auf Pole – Marc Marquez gestürzt

Der italienische Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi hat vor drei Ducati-Fahrern das MotoGP-Qualifying für den Grand Prix von Österreich in Spielberg am Sonntag gewonnen. Topfavorit Marc Marquez stürzte am Samstag in der finalen Phase, blieb unverletzt, kam aber nicht über Startplatz vier hinaus.
Vor dem Seriensieger klassierten sich Francesco Bagnaia und sein Bruder Alex Marquez, der von Bezzecchi um 16 Tausendstel distanziert wurde.
KTM-Mann Bastianini Fünfter
Bester KTM-Mann war Enea Bastianini auf Platz fünf. Dessen Tech3-Stallkollege Maverick Viñales muss wegen seiner wieder akut gewordenen Schulterblessur für das restliche Wochenende aussetzen. KTM-Youngster Pedro Acosta landete nach einem Fehler an der siebenten Stelle.
Bezzecchi startet erstmals seit 2023 von der Pole Position aus in einen Grand Prix. Anschließend an das Qualifying ging im Murtal um 15.00 Uhr das Sprint-Rennen über die Bühne.
