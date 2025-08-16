Vorteilswelt
Scheidungs-Skandal

Biden-Tochter: „Mann hält Händchen mit Freundin“

Society International
16.08.2025 12:38
Ashley Biden gab dem plastischen Chirurgen Dr. Howard Krein 2012 in Wilmington, Delaware das ...
Ashley Biden gab dem plastischen Chirurgen Dr. Howard Krein 2012 in Wilmington, Delaware das Jawort. Jetzt ist es mit der Liebe vorbei!(Bild: David Lienemann / dpa / picturedesk.com)

Ein öffentlicher Skandal erschüttert die Biden-Familie: Ashley Biden (44), die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, hat nach 13 Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann, dem plastischen Chirurgen Dr. Howard Krein (58), eingereicht.

Doch bevor die offiziellen Scheidungspapiere unterzeichnet wurden, sorgte Ashley für eine explosive Enthüllung auf Instagram, die schnell viral ging. In einer Instagram-Story postete sie ein Foto, das angeblich ihren Noch-Ehemann zeigt – Händchen haltend mit einer unbekannten Frau.

Abrechnung in der Öffentlichkeit
Die Überschrift, die Ashley über das Foto schrieb, ließ keinen Raum für Spekulationen: „Mein Mann und seine Freundin halten Händchen.“ Als wäre das nicht genug, legte sie noch mit der passenden musikalischen Untermalung nach. Sie wählte den Song „Another“ der Rap-Legenden Notorious B.I.G. und Lil‘ Kim, der sich thematisch um Untreue dreht. Der Post verschwand zwar schnell wieder, doch die Botschaft war unmissverständlich.

Nur wenige Stunden nach der öffentlichen Schlammschlacht reichte das Paar die Scheidung ein. Laut US-Medien läuft das Verfahren als „No-Fault-Scheidung“, was bedeutet, dass keine Seite dem anderen Fehlverhalten nachweisen muss. Dennoch fordert Ashley Berichten zufolge Ehegattenunterhalt und Zugang zu den Gesundheits- und Lebensversicherungen ihres Ex-Mannes.

