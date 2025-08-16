Für wen die Boa zur Gefahr werden hätte können

Das Beuteschema der Boa

Ein idealer Lebensraum für das Reptil und gleichzeitig eine Gefahr für Menschen? Reptilienexperte Werner Stangl: „Menschen gehören nicht ins Beuteschema einer Boa. Das Horrorszenario, in dem sie sich vom Baum wirft und jemanden erwürgt, ist völlig unrealistisch.“ Kleintiere wie Mäuse, Ratten, Eichhörnchen oder Hasen hingegen sind für die Schlange aber Leckerbissen. „Am Zentralfriedhof hätte sie bei den derzeitigen Temperaturen problemlos überlebt. Im Winter aber erfrieren solche Tiere.“