Auf Rapids Fans wartet für Györ eine Lotterie

Erst Freitag Abend landete Rapids Mannschaft nach dem packenden Elferkrimi in Dundee in Wien. Da hatte sich ein Gerücht bereits verflüchtigt. Denn kurzfristig soll im Raum gestanden haben, dass das Play-off-Hinspiel gegen Györ in Budapest steigt. Dem ist (leider) nicht so. Die Ungarn beharren auf ihren Heimvorteil in der Bruchbude. Nichts anderes ist das im Jahr 2008 eröffnete ETO Park Stadion. Das eigentlich 16.000 Fans Platz bieten sollte. Aber eine der beiden „Haupttribünen“ ist dauerhaft gesperrt.