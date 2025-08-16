Vorteilswelt
Kampf um Tickets

Auf Rapids Fans wartet für Györ eine Lotterie

Fußball International
16.08.2025 12:30
Rapid jubelte in Dundee über den Aufstieg ins Play-off.
Rapid jubelte in Dundee über den Aufstieg ins Play-off.(Bild: GEPA)

Am Sonntag empfängt Rapid in der Liga Altach, will man weiter auf der Erfolgswelle surfen. Aber natürlich schielen alle in Hütteldorf auch schon auf das Play-off in der Conference League in Györ. Nur 90 Autominuten von Wien entfernt, dennoch wird sich die Unterstützung der Fans in Grenzen halten. Denn in der „Bruchbude“ erhält Rapid nur 550 Tickets. Die müssen verlost werden...

0 Kommentare

Erst Freitag Abend landete Rapids Mannschaft nach dem packenden Elferkrimi in Dundee in Wien. Da hatte sich ein Gerücht bereits verflüchtigt. Denn kurzfristig soll im Raum gestanden haben, dass das Play-off-Hinspiel gegen Györ in Budapest steigt. Dem ist (leider) nicht so. Die Ungarn beharren auf ihren Heimvorteil in der Bruchbude. Nichts anderes ist das im Jahr 2008 eröffnete  ETO Park Stadion. Das eigentlich 16.000 Fans Platz bieten sollte. Aber eine der beiden „Haupttribünen“ ist dauerhaft gesperrt.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
