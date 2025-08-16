Alle Bayern-Spiele auch heuer wieder überbucht!

„Wir brauchen keinen Woltemade“

Seitdem hat „Kiesi“, wie er bei den Bazis genannt wird, 129 Fanfahrten nach München organisiert. Zuletzt sahen sie beim Telekom-Cup das 4:0 gegen Tottenham. Kiesenbauer sagt: „Auch wenn es ein Freundschaftsspiel war, war es ein sensationelles Erlebnis. Begeistert haben uns vor allem die jungen Spieler. Dass Lennart Karl (17) und Jonah Kusi-Asare (18) wie zuletzt auch beim Test gegen Grasshoppers Zürich Tore machten, war die Krönung. Aus unserer Sicht brauchen wir keinen Nick Woltemade von Stuttgart. Wir haben genug gute Spieler.“