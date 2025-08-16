Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausverkauft seit 2005

Alle Bayern-Spiele auch heuer wieder überbucht!

Deutsche Bundesliga
16.08.2025 14:01
Der Boom hält an: Alle Heimspiel des FC Bayern München sind in dieser Saison bereits wieder ...
Der Boom hält an: Alle Heimspiel des FC Bayern München sind in dieser Saison bereits wieder überbucht.(Bild: Bayern München)

Der unglaubliche Fan-Boom bei Bayern München hält an! Auch heuer sind inzwischen alle Heimspiele des deutschen Fußball-Rekordmeisters überbucht. Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, betonte unlängst: „Seit der Einweihung der Allianz Arena ist unser Stadion bei allen Pflichtspielen ausverkauft – das ist keine Selbstverständlichkeit.“

0 Kommentare

Dressen unterstreicht: „Dass der Zuspruch auch nach so langer Zeit ungebrochen ist und wir nun wieder einen Rekord verzeichnen, unterstreicht sowohl den Stellenwert des FC Bayern als auch unseres einzigartigen Stadions. Ohne die Allianz Arena wäre der FC Bayern nicht der Club, der er heute ist. Und was auf den Rängen beginnt, kommt auch bei unserer Mannschaft an: Energie, Einsatz und Zusammenhalt. Wir freuen uns gemeinsam auf die neue Saison.“

Die jüngstesn Fanclub-Mitglieder der Sunshine Bazis 2000: Andre-Max Wimmer (li.) und Jonas ...
Die jüngstesn Fanclub-Mitglieder der Sunshine Bazis 2000: Andre-Max Wimmer (li.) und Jonas Heil.(Bild: Sunshine Bazis 2000)
Othmar Reitmayr, Thomas Jansenberger, Andre-Max Wimmer und Christoph Jansenberger von den ...
Othmar Reitmayr, Thomas Jansenberger, Andre-Max Wimmer und Christoph Jansenberger von den Sunshine Bazis 2000 beim Testspiel gegen Tottenham.(Bild: Sunshine Bazis 2000)
Andreas Kiesenbauer, Präsident der Sunshine Bazis 2000, mit Carsten Jancker.
Andreas Kiesenbauer, Präsident der Sunshine Bazis 2000, mit Carsten Jancker.(Bild: Sunshine Bazis 2000)

Neue Fanclubs in Nepal und Armenien
Auch bei den Fanclub-Gründungen hält der Boom an. Allein im Juli kamen in Deutschland 85 neue Fanclubs dazu. Im Ausland waren es zeitgleich 62. neue Fanclubs, darunter in Ländern wie Brasilien, Japan, Nepal oder Armenien. Das begeistert auch Andreas Kiesenbauer, der Präsident des Bayern-Fanclubs „Sunshine Bazis 2000“ ist. Seine Gruppe war vor 25 Jahren der erste Bayern-Fanclub in der Steiermark.

Das Lieblingsbild von Präsident Andreas Kiesenbauer: „Weil es so gut zu unserem Fanclub-Namen ...
Das Lieblingsbild von Präsident Andreas Kiesenbauer: „Weil es so gut zu unserem Fanclub-Namen passt.“(Bild: Sunshine Bazis 2000)

„Wir brauchen keinen Woltemade“
Seitdem hat „Kiesi“, wie er bei den Bazis genannt wird, 129 Fanfahrten nach München organisiert. Zuletzt sahen sie beim Telekom-Cup das 4:0 gegen Tottenham. Kiesenbauer sagt: „Auch wenn es ein Freundschaftsspiel war, war es ein sensationelles Erlebnis. Begeistert haben uns vor allem die jungen Spieler. Dass Lennart Karl (17) und  Jonah Kusi-Asare (18) wie zuletzt auch beim Test gegen Grasshoppers Zürich Tore machten, war die Krönung. Aus unserer Sicht brauchen wir keinen Nick Woltemade von Stuttgart. Wir haben genug gute Spieler.“

Lesen Sie auch:
Am Ende knapp, aber doch: Der FC Bayern München gewinnt das Duell um den Supercup gegen den VfB ...
Stuttgart geschlagen
Supercup LIVE: Stuttgart gegen FC Bayern München
16.08.2025

„Wir gewinnnen den Supercup, das ist klar“
Den Supercup Samstag Abend gegen Stuttgart verfolgen die „Sunshine Bazis 2000“ vor dem Fernseher. Ihr Tenor: „Wir gewinnen, das ist klar.“ Ihr Traum: „Das Triple natürlich!“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
DeutschlandMünchen
FC Bayern München
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
193.246 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Medien
Neuer Ö3-Star: Das sind die Kandidaten im Rennen
141.405 mal gelesen
Die Entscheidung um die Nachfolge für Robert Kratky soll bald getroffen werden – die besten ...
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
132.363 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Fiasko in Alaska: Europa wird den Preis zahlen
2015 mal kommentiert
Putins Mienenspiel beim Gipfel mit Trump sagte viel aus. Am Ende aber verließ er Alaska mit ...
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
1997 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1605 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Stürmer schlägt Alarm
Harry Kane macht Druck auf Eberl und Freund
Ausverkauft seit 2005
Alle Bayern-Spiele auch heuer wieder überbucht!
„Ansonsten wird ...“
Nach Pokal-Blamage: Friedl-Ansage an Werder-Bosse!
Neuer Stürmer ist da
RB Leipzig hat Ersatz für Benjamin Sesko gefunden
„Ein Verlust“
Freund bestätigt Abschied von Bayern-Routinier

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf