Bub (4) sprang aus Auto und wurde von Pkw erfasst

Der MotoGP-Sprint in Spielberg – ab 15 Uhr LIVE
Hier im Ticker:
Schrecklicher Verkehrsunfall Samstagvormittag im oststeirischen Hartberg: Ein vierjähriger Bub sprang aus dem Auto, weil er zu seiner Mutter wollte – dabei wurde der kleine Mann von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und verletzt.
Gegen 10.30 Uhr stieg der Bub in einem unbeobachteten Moment in der Hartberger Bahnhofstraße aus dem Auto seiner Mutter. Die 31-Jährige befand sich mit ihrem zweiten Kind (2) vor dem Pkw, offenbar wollte ihr Sohn zu ihr. In dem Moment fuhr aber ein 89-Jähriger mit seinem Pkw vorbei.
Der Bub wurde vom Auto erfasst. Das sofort verständigte Notarzt-Team versorgte das Kind und bracht es in das LKH Oberwart. Ein beim 89-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.