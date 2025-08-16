Bub (4) sprang aus Auto und wurde von Pkw erfasst

Gegen 10.30 Uhr stieg der Bub in einem unbeobachteten Moment in der Hartberger Bahnhofstraße aus dem Auto seiner Mutter. Die 31-Jährige befand sich mit ihrem zweiten Kind (2) vor dem Pkw, offenbar wollte ihr Sohn zu ihr. In dem Moment fuhr aber ein 89-Jähriger mit seinem Pkw vorbei.