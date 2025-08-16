„Dann werden die Fans woanders hinfahren“

Tausende Menschen belagern aktuell den Ring im steirischen Spielberg bei der MotoGP. Zuletzt machten – wie in Jahren zuvor – einige Anrainer wieder auf sich aufmerksam und gingen gegen die in ihren Augen unzumutbare Lärmbelästigung vor. Jetzt reagieren die Betreiber der Campingplätze und die Touristiker.
Wo eine Motorsportveranstaltung, da auch Lärm. Dass es bei einem Event wie der Motorrad-Weltmeisterschaft, die über 100.000 Gäste ins steirische Spielberg lockt, nicht immer leise zugeht, verstehen die meisten. Aber nicht alle. Eine Gruppe von Anrainern schloss sich – wie bereits in den Jahren zuvor – zusammen und erstattet Anzeigen. Wie die Kleine Zeitung berichtet, gibt es heuer sogar eine eigene Hotline, bei der Anrainer anrufen können, um Ruhestörungen zu melden.
„Mich wundert mittlerweile, dass nicht auch ein Eurofighter-Pilot angezeigt wird, weil das Triebwerk zu laut ist – oder die ÖBB, wenn der Zug zu laut quietscht“, entgegnet Michael Ranzmeier-Hausleitner vom Spielberg-Tourismus gegenüber der „Krone“. Auch, weil Anrainer-Sprecher Matthias Zitz „früher selbst einmal DJ in der Eishalle in Zeltweg war.“
Lärmpegel gesunken
Den Spaß lassen sich die Feierfreudigen aber so oder so auch von genervten Anrainern nicht nehmen. Denn dort, wo sich während Hochphasen in Spielberg an die 40.000 Camper versammeln, kann’s halt auch einmal lauter zugehen. „Es ist einfach illusorisch zu glauben, dass man ein Motorsportevent mit Zehntausenden Gästen durchführt und es in der Nacht ganz ruhig bleibt. Zumal wir auch Lärmmessungen kennen, die anzeigen, dass der Pegel im Vergleich zum Vorjahr sogar geringer geworden ist!“, entgegnet Camping-Sprecher Karl Maier. „Das ist reine Schikane! Hier geht es um zehn Tage im Jahr. Wenn es mit Anzeigen von Gästen weitergeht, werden die Leute bald nach Brünn oder Ungarn weiterziehen, wo sie diesen Repressalien nicht ausgesetzt sind.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.