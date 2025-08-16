„Dann werden die Fans woanders hinfahren“

Lärmpegel gesunken

Den Spaß lassen sich die Feierfreudigen aber so oder so auch von genervten Anrainern nicht nehmen. Denn dort, wo sich während Hochphasen in Spielberg an die 40.000 Camper versammeln, kann’s halt auch einmal lauter zugehen. „Es ist einfach illusorisch zu glauben, dass man ein Motorsportevent mit Zehntausenden Gästen durchführt und es in der Nacht ganz ruhig bleibt. Zumal wir auch Lärmmessungen kennen, die anzeigen, dass der Pegel im Vergleich zum Vorjahr sogar geringer geworden ist!“, entgegnet Camping-Sprecher Karl Maier. „Das ist reine Schikane! Hier geht es um zehn Tage im Jahr. Wenn es mit Anzeigen von Gästen weitergeht, werden die Leute bald nach Brünn oder Ungarn weiterziehen, wo sie diesen Repressalien nicht ausgesetzt sind.“