Drogerie wehrt sich!

Drake: Das Mundwasser von DM ist lebensgefährlich!

Society International
16.08.2025 13:08
Rapper Drake hat sich in Deutschland ein Mundwasser gekauft – und völlig geschockt darauf ...
Rapper Drake hat sich in Deutschland ein Mundwasser gekauft – und völlig geschockt darauf reagiert!(Bild: Krone KREATIV/Mark J. Terrill/AP/picturedesk.com, instagram.com/champagnepapi)

Großartig, was da abgeht! Superstar Drake (38) behauptet, er sei beinahe von einem Mundwasser der Drogeriekette dm gekillt worden! 

In seiner Insta-Story postete der Rapper ein Foto der Eigenmarke Dontodent – und schrieb dazu: „Das wird jeden unter 30 Jahren töten. Deutschland, was zum Teufel! Dieses Mundwasser hätte mich fast umgehauen.”

Autsch! Und man glaubt es sofort: Denn was Drake da in die Kamera hielt, war kein normales Mundwasser, sondern ein hoch konzentriertes Konzentrat – das man nur verdünnt benutzen darf. Auf der Flasche steht klar und deutlich, wenn er es sich hätte übersetzen lassen: „Täglich 10 Spritzer in ein Viertel Glas Wasser – nicht unverdünnt anwenden! Nicht schlucken!“

Heißt: Drake hat’s knallhart pur genommen! Kein Wunder, dass es gebrannt hat wie Hölle …

Blitzschnelle Reaktion des Drogerie-Riesen
Doch dm ließ den Rap-Giganten nicht hängen – sondern reagierte blitzschnell und mit Humor auf Instagram und erklärte zum Teil auf Englisch, um das „Problem“ zu lösen: „Drake so: It’s too strong! Wir so: It’s just concentrated (es ist nur konzentriert). Tipp: Erst mit Wasser mischen – dann rappen.“

Ein Volltreffer! Fans feiern die schnelle und witzige Reaktion des Drogerie-Giganten. Drake hat einen brennenden Hals – dm dafür die coolste Instagram-PR des Sommers.

Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
