Was vom Gipfel bleibt: Der Umsturz  aller Werte

Wenn von Alaska eines zurückbleibt, dann ist es der Umsturz aller Werte: Erst im Weißen Haus die lautstarke Demütigung des demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, aber jetzt das widerliche Turteln mit dem russischen Autokraten und strafrechtlich gesuchten Kriegstreiber „Wladimir“: Händchenhalten, roter Teppich auf amerikanischem Boden, Soziusplatz in der US-Präsidentenlimousine.
Dieser US-Präsident hat den geächteten, isolierten Kremlchef auf das internationale Exzellenzen-Niveau hochgehoben, Freund Putin als ebenbürtig anerkannt – ohne Gegenleistung, ohne Waffenstillstand.
Moralbefreite Große dirigieren den Rest der Welt
Das ist Trumps neue Ära des Umsturzes aller Werte: Moralbefreite Große dirigieren den Rest der Welt. Es ist die Rückkehr zu der Ära des sogenannten „Konzerts der Mächte“ im 19. Jahrhundert: zurück zu Metternich. (Unter dem Fürsten, muss man sagen, fanden relativ wenige Kriege statt).
Trump hält sich noch weniger an Regeln als Putin
Die neue Welt hat allerdings einen Haken: Trump hält sich noch weniger an Regeln als Putin. Wenn sich aber die Kleinen und Schwachen nicht mehr auf eine (Vorsicht, Diplomaten-Sprech!) regelbasierte Ordnung verlassen können, dann sind sie die Ersten, die unter die Räder kommen.
Die Ukraine muss es ausbaden. Trump ließ ihr aus Alaska ausrichten, Präsident Selenskyj soll selbst schauen, wie er aus dem Krieg herauskommt. Alles genug Stoff, über den man auch in Österreich nachdenken sollte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.