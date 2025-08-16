Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Was vom Gipfel bleibt: Der Umsturz  aller Werte

Kolumnen
16.08.2025 11:40
Trump hat den geächteten, isolierten Kremlchef auf das internationale Exzellenzen-Niveau ...
Trump hat den geächteten, isolierten Kremlchef auf das internationale Exzellenzen-Niveau hochgehoben – ohne Gegenleistung, ohne Waffenstillstand.(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
Wenn von Alaska eines zurückbleibt, dann ist es der Umsturz aller Werte: Erst im Weißen Haus die lautstarke Demütigung des demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine, aber jetzt das widerliche Turteln mit dem russischen Autokraten und strafrechtlich gesuchten Kriegstreiber „Wladimir“: Händchenhalten, roter Teppich auf amerikanischem Boden, Soziusplatz in der US-Präsidentenlimousine.

Analysiert für die „Krone": Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Dieser US-Präsident hat den geächteten, isolierten Kremlchef auf das internationale Exzellenzen-Niveau hochgehoben, Freund Putin als ebenbürtig anerkannt – ohne Gegenleistung, ohne Waffenstillstand.

Moralbefreite Große dirigieren den Rest der Welt
Das ist Trumps neue Ära des Umsturzes aller Werte: Moralbefreite Große dirigieren den Rest der Welt. Es ist die Rückkehr zu der Ära des sogenannten „Konzerts der Mächte“ im 19. Jahrhundert: zurück zu Metternich. (Unter dem Fürsten, muss man sagen, fanden relativ wenige Kriege statt).

Trump hält sich noch weniger an Regeln als Putin
Die neue Welt hat allerdings einen Haken: Trump hält sich noch weniger an Regeln als Putin. Wenn sich aber die Kleinen und Schwachen nicht mehr auf eine (Vorsicht, Diplomaten-Sprech!) regelbasierte Ordnung verlassen können, dann sind sie die Ersten, die unter die Räder kommen.

Die Ukraine muss es ausbaden. Trump ließ ihr aus Alaska ausrichten, Präsident Selenskyj soll selbst schauen, wie er aus dem Krieg herauskommt. Alles genug Stoff, über den man auch in Österreich nachdenken sollte.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
