Nach Einbruch in Osttiroler Haus rückte Cobra an

Wilde Szenen spielten sich am Freitagnachmittag in Oberlienz in Osttirol ab. Als unbekannte Täter bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt wurden, flüchteten sie mit einem Auto. Eine Polizeistreife spürte den Pkw auf, zwei Personen flohen daraufhin zu Fuß in einen Wald. Daraufhin wurde ein Großeinsatz ausgelöst.
Die bislang unbekannten Täter machten sich am Freitag gegen 16.30 Uhr an einem Wohnhaus in Oberlienz zu schaffen. Dort brachen sie ein und stahlen diverse Wertgegenstände. Die Unbekannten wurden jedoch auf frischer Tat ertappt und ergriffen daraufhin die Flucht.
Täter sprangen aus Auto und flüchteten zu Fuß
Die Täter machten sich mit einem Auto in Richtung Matrei aus dem Staub. Eine Polizeistreife konnte im Zuge einer eingeleiteten Fahndung das Auto aufspüren. Zwei Personen sprangen daraufhin aus dem Fahrzeug und flüchteten in einen Wald.
Die großangelegte Fahndung musste schließlich bei Einbruch der Dunkelheit vorerst abgebrochen werden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.
Die Polizei
Bei Suche half sogar Cobra mit
Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, bei der neben mehreren Streifen auch der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“, Kräfte der schnellen Interventionsgruppe (SIG), ein Polizeidiensthundeführer, eine Drohne der Kärntner Polizei sowie sogar das Einsatzkommando Cobra ausrückte.
„Die großangelegte Fahndung musste schließlich bei Einbruch der Dunkelheit vorerst abgebrochen werden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt“, heißt es seitens der Polizei. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Täterschaft laufen auf Hochtouren.
