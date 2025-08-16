Nach Einbruch in Osttiroler Haus rückte Cobra an

Wilde Szenen spielten sich am Freitagnachmittag in Oberlienz in Osttirol ab. Als unbekannte Täter bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt wurden, flüchteten sie mit einem Auto. Eine Polizeistreife spürte den Pkw auf, zwei Personen flohen daraufhin zu Fuß in einen Wald. Daraufhin wurde ein Großeinsatz ausgelöst.