Steine stürzten zweimal auf Radweg in Großarl

„Der viele Regen hat sich im Gestein angesammelt und das Ganze jetzt weggedrückt“, sagt Geologe Valentin. Auch beim zweiten Steinschlag in dem Bereich gab es eine saubere Abbruchkante. Zwar gebe es noch ein paar instabile Stellen, unmittelbare Gefahr sei aber keine gegeben, erklärte der Geologe.