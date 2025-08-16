Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geologe begutachtet

Steine stürzten zweimal auf Radweg in Großarl

Salzburg
16.08.2025 14:00
Viel Regen: Die Felsen brachen ab. Der Radweg weiter unten im Tal bleibt weiter befahrbar.
Viel Regen: Die Felsen brachen ab. Der Radweg weiter unten im Tal bleibt weiter befahrbar.(Bild: Gerald Valentin)

In unmittelbarer Nähe zu einem Radweg haben sich in Großarl in Salzburg bereits zum zweiten Mal mehrere Steine gelöst. Der Grund: der viele Regen im Juli. Der Landesgeologe gab nach einem Lokalaugenschein aber vorerst Entwarnung.

0 Kommentare

Zum zweiten Mal kam es Anfang dieser Woche in Großarl zu einem Steinschlag auf einen Radweg im Ortsteil Schied. Gestein brach ab und schlug im Bereich neben der Großarler Ache ein. Bürgermeister Hans Ganitzer und Landesgeologe Gerald Valentin begutachteten nun die Stelle.

„Der viele Regen hat sich im Gestein angesammelt und das Ganze jetzt weggedrückt“, sagt Geologe Valentin. Auch beim zweiten Steinschlag in dem Bereich gab es eine saubere Abbruchkante. Zwar gebe es noch ein paar instabile Stellen, unmittelbare Gefahr sei aber keine gegeben, erklärte der Geologe.

Bürgermeister Hans Ganitzer (im Bild) sah sich die Stelle mit Landesgeologe Gerald Valentin an.
Bürgermeister Hans Ganitzer (im Bild) sah sich die Stelle mit Landesgeologe Gerald Valentin an.(Bild: Gerald Valentin)

Der Radweg bleibt in diesem Bereich weiter befahrbar. Die instabilen Stellen in der unmittelbaren Umgebung werden in den kommenden Tagen noch einmal inspiziert und ausgeputzt.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
174.616 mal gelesen
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
151.961 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
143.558 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2335 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
1676 mal kommentiert
Live im TV hieß es plakativ: „Pursuing peace“ („nach Frieden streben“) – doch vieles blieb ...
Außenpolitik
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
1675 mal kommentiert
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf