Selenskyj stattet Trump am Montag einen Besuch ab

Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten sollen noch am Samstag zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen, um sich zu dem Alaska-Treffen auf den Stand bringen zu lassen.

Kreml: Dreier-Gipfel nicht besprochen

Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine wurde unterdessen russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht besprochen. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Kreml-Berater Juri Uschakow. Zudem wisse er nicht, wann sich Putin und Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden.