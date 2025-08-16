4 Teenager sterben bei Unfall, nur Lenker überlebt

Vier Mitfahrer starben noch am Unfallort

Der 16-jährige Fahrer sei schwer verletzt worden, hieß es. Er wurde ins Spital eingeliefert. Seine vier Mitfahrer überlebten den schweren Unfall nicht. Bei ihnen handelt es sich um eine 14-Jährige aus Köln, eine 16-Jährige aus Bergisch-Gladbach und zwei 19-jährige Männer aus Bergisch-Gladbach und Overath.