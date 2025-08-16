Auto rammte Baum
4 Teenager sterben bei Unfall, nur Lenker überlebt
Entsetzlicher Unfall am frühen Samstagmorgen in Nordrhein-Westfalen in Deutschland: Ein 16-Jähriger kam in einer Kurve mit dem Wagen von der Straße ab, das Fahrzeug krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Bursche am Steuer überlebte als Einziger – seine vier Mitfahrer kamen ums Leben.
Der Unfall geschah gegen 4.30 Uhr in Kürten. Dabei sei der Wagen, der den Eltern des 16-jährigen Lenkers gehört, aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend habe sich der Wagen überschlagen, sagte eine Sprecherin des Rheinisch-Bergischen Kreises.
Vier Mitfahrer starben noch am Unfallort
Der 16-jährige Fahrer sei schwer verletzt worden, hieß es. Er wurde ins Spital eingeliefert. Seine vier Mitfahrer überlebten den schweren Unfall nicht. Bei ihnen handelt es sich um eine 14-Jährige aus Köln, eine 16-Jährige aus Bergisch-Gladbach und zwei 19-jährige Männer aus Bergisch-Gladbach und Overath.
Eines der Todesopfer sei im Zuge des Unfalls aus dem Wagen geschleudert worden, berichtete die Sprecherin. Alle vier Teenager erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.
Über den Hintergrund der Fahrt wurde zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.