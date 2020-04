Sportanlagen öffnen, Bäder und Studios bleiben zu

Niessl fordert auch Öffnung für Hallen-Badminton und -Tischtennis

Auch im Pferdesport werden Ausritte in Gruppen sowie Reitunterricht wieder möglich sein, sofern die weiterhin geltenden Regeln wie Abstand und Hygiene eingehalten werden. Auch Golfverbands-Präsident Peter Enzinger hob die Bedeutung für die 100.000 Mitglieder hervor und fügte hinzu: „Wir stehen in den Startlöchern.“ Leichte Kritik kam von Sport-Austria-Präsident Hans Niessl, der auch eine Öffnung für die kontaktlosen Sportarten Tischtennis und Badminton in der Halle forderte. Diese wird es jedoch zumindest zunächst nicht geben.