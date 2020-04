NEOS fordern Plan und Perspektive für Schulen

Regionale Unterschiede als Option

Es gebe auch viele Alternativen zu „Hopp oder Tropp“, so Meinl-Reisinger. Man könne bei der Öffnung regionale Unterschiede machen, nach Schulstufen unterscheiden, weniger Stunden oder Unterricht an weniger Tagen oder nur in bestimmten Fächern anbieten. Die Situation in Tirol sei schließlich eine andere als zum Beispiel im Waldviertel.