Mit Drohne: Camping-Diebe in Spielberg geschnappt

Der MotoGP-Fan hielt sich am Samstag kurz nach 1 Uhr in der Nacht in seinem Campingbus auf, als er sah, wie eine ihm unbekannte Person in Seelenruhe Geld aus seiner Tasche stahl. Als der mutmaßliche Dieb bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er gemeinsam mit einer weiteren Person in ein nahes Maisfeld.