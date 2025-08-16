Mit Drohne: Camping-Diebe in Spielberg geschnappt

Mittels Drohne nahm die Polizei in der Nacht auf Samstag am Ring in Spielberg zwei Slowaken fest. Nachdem diese von einem Campingbus-Besitzer auf frischer Tat ertappt worden waren, versuchten sie in ein Maisfeld zu flüchten.
Der MotoGP-Fan hielt sich am Samstag kurz nach 1 Uhr in der Nacht in seinem Campingbus auf, als er sah, wie eine ihm unbekannte Person in Seelenruhe Geld aus seiner Tasche stahl. Als der mutmaßliche Dieb bemerkte, dass er beobachtet wurde, flüchtete er gemeinsam mit einer weiteren Person in ein nahes Maisfeld.
Das Opfer alarmierte sofort die Polizei. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Duo. Durch die Polizeidrohne wurden die beiden Verdächtigen schließlich lokalisiert und festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die beiden Slowaken für zumindest zwei weitere Einschleichdiebstähle im Bereich des Campingplatzes verantwortlich sind.
Weitere mögliche Opfer werden ersucht, sich unter der Nummer 0059 133/6310-100 an die PI Kinittelfeld zu wenden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.