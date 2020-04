„Unsere Kinder sind keine Versuchskaninchen“

Die Wiedereröffnung von Schulen und Kindertagesstätten in Dänemark sorgt für Aufregung: Angeblich haben sich am Mittwoch Tausende Eltern geweigert, ihre Kinder zurück in die Bildungseinrichtungen zu schicken. Grund dafür seien Bedenken, wonach Schulen und Kindergärten zu einer Brutstätte für eine zweite Infektionswelle werden könnten. „Unsere Kleinen sollten nicht gegen einen unsichtbaren Feind in den Krieg ziehen“, sind sich viele Eltern einig.