Handel und Betriebe öffnen stufenweise ab 14.4.

Österreich sperrt langsam, aber sicher auf: Den Fahrplan für den geplanten Neustart der Wirtschaft haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag bekannt gegeben. „Es ist ein Fahrplan mit eingebauter Notbremse, die sofort in Kraft tritt, wenn die Zahlen wieder steigen“, so die warnende Botschaft des Kanzlers.