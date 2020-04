Schulen bis Mitte Mai zu, Matura findet statt

Was, wenn ein „Nicht genügend“ droht?

Noch nicht ganz klar ist, was mit jenen Schülern passieren soll, denen ein „Nicht genügend“ am Jahreszeugnis droht. Da die Schulen nun zubleiben, müssen die Lehrer in der Klassenkonferenz entscheiden, wie zu verfahren ist. Eine Möglichkeit wäre, dass sie über die Absolvierung der Übungsbeispiele - also die Mitarbeit - zu einer positiven Note kommen können. Ansonsten haben sie nach derzeitiger Gesetzeslage zumindest das Recht auf eine mündliche Prüfung.