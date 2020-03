Kate vergaß alle Vorsicht: William ging dazwischen

William: „Kein Händeschütteln!“

Bei der Freude über den Besuch des Prinzen und der Herzogin vergaßen nicht nur die Mitarbeiter kurzzeitig, dass sie sich aktuell in einer Ausnahmesituation befinden. Auch Kate schien in einem Moment in alte Muster zu verfallen. Als sich eine Callcenter-Angestellte verabschieden wollte, war die 38-Jährige dazu geneigt, ihr die Hand zu reichen - so, wie es sich eigentlich gehört. Doch eben nicht in Zeiten des Coronavirus!