Microsoft-Betrug: Betreiber von Callcenter in Haft

Opfer in Großbritannien, Australien, Nordamerika

Nach derzeitigem Erkenntnisstand nahmen die Betrüger von dem Callcenter aus vor allem Opfer in Großbritannien, Australien und in Nordamerika ins Visier. Die Masche war immer die gleiche: Sie gaukelten den Opfern - bisweilen offenbar unter Zuhilfenahme gefälschter Virenalarme - vor, ihr Rechner sei mit Malware verseucht und müsse desinfiziert werden. Man bot an, das gleich via Fernwartung erledigen zu können und erleichterte viele Opfer um Hunderte Euro.