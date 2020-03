5G im Test: Pfeilschnell, wenn man den Mast findet

Fazit: Da kommt was Großes - aber für wen?

Momentan braucht es noch Glück oder eine zielstrebige Wanderung zu selbigem, um in Wien einen 5G-Zugangspunkt zu finden. Hat man aber einen gefunden und guten Empfang, dann liefert 5G noch nie dagewesene Geschwindigkeiten. 900 Megabit pro Sekunde sind so schnell wie über ein Gigabit-Netzwerkkabel, die Reaktionszeiten sind auch tadellos. Tatsächlich band uns der 5G-Sendemast im Test mehr als zehnmal schneller ans Internet an als die - im Vergleich zu dem, was am Land möglich ist, nicht gerade langsame - 75-Megabit-Festnetzleitung, die der Autor privat nutzt.