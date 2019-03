5G: Was der Mobilfunk der Zukunft praktisch bringt

Warten auf Netzausbau und günstige Tarife

Am Anfang steht aber der Netzausbau. Hier hat man in Österreich gerade die ersten nötigen Funkfrequenzen an die Provider versteigert, anschließend - die Landeshauptstädte will man bereits 2020 versorgen - wird man die bestehenden Handymasten mit 5G-Antennen ausrüsten und schließlich in der nächsten Ausbaustufe Kleinzellen an belebten Orten wie Bahnhöfen oder Einkaufszentren installieren. Bis zur Vollendung des 5G-Netzes wird es da noch etliche Jahre dauern, dort und da braucht es für den superschnellen Mobilfunk wohl erst einmal noch Investitionen ins Glasfasernetz als die einzelne 5G-Knoten verbindendes Backbone.