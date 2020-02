GeForce Now: Nvidia streamt Games auf PC und Handy

Abo-Nutzer dürfen länger spielen

Abo-Nutzer haben einen weiteren Vorteil: Sie dürfen länger streamen, nämlich bis zu sechs Stunden am Stück. In der Gratis-Version ist dagegen bereits nach einer Stunde Schluss. Direkt im Anschluss können sich Gratis-Gamer zwar für eine neue Sitzung einreihen, je nach Server-Auslastung kann es dabei allerdings zu Wartezeiten kommen. Zahlende Mitglieder werden indes „wieder am Anfang der Warteschlange positioniert“, damit sie schnell weiterspielen können, wie es auf der Nvidia-Website heißt.