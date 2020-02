Fenster zur Zukunft? Das Galaxy Fold am Prüfstand

Ihr Start wurde von Haltbarkeitsproblemen und Verschiebungen überschattet, jetzt sind sie aber endlich da. Samsung bietet die ersten Smartphones zum Auffalten in Österreich an: Das größere Galaxy Fold, das vom Smartphone zum Tablet wird und das Klapp-Handy Galaxy Z Flip, das sich wie die noch weniger smarten Handys vor 15 Jahren kompakt zusammenklappen lässt. Wir haben uns mit dem Galaxy Fold angesehen, wie alltagstauglich Geräte zum Zusammenklappen schon sind und vor allem, was der Bildschirm taugt.