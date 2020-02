„Kassen-Prognose ist sehr, sehr vorsichtig“

SPÖ will nun Worten Taten folgen sehen

Die SPÖ will nun überprüfen, wie ernst es die Regierung mit den Selbstbahlten meint und hat einen Antrag zur Streichung des ASVG-Paragrafen angekündigt, der die jährilich Überprüfung von Selbstbehalten vorsieht. Wenn es Anschober ernst meine, müsse er diesem zustimmen, meinte Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz mit Peter Hacker. Der Wiener Gesundheitsstadtrat erklärte dazu, wichtig wäre vor allem eine Stellungnahme von Finanzministers Gernot Blümel (ÖVP). Einen weiteren Parlamentsantrag kündigte Rendi-Wagner zur Harmonisierung aller Leistungen auch mit Beamten und Selbstständigen an.