ÖGB: „Reiche“ Kassen sollen „armer“ ÖGK aushelfen

Ingrid Reischl und Andreas Huss, beide seit vielen Jahren Funktionäre in der Sozialversicherung, sorgen sich um die drohenden Defizite in der ÖGK. Diese hätten zwei Ursachen: Bei der Fusion der neun Gebietskrankenkassen zur ÖGK wurden per Gesetz Mittel abgezweigt, z.B. überweist die AUVA künftig weniger für die Behandlung von Arbeitsunfällen, Privatspitäler erhalten mehr Geld. Bis 2024 würden in Summe so mehr als 700 Millionen Euro fehlen.