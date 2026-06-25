„Das ist bei Messi wie bei Maradona zu befürchten“

Roman Braun zu Gast im Sport-Talk! Der Psychologe und Kommunikationsexperte spricht mit krone.at-Sportressortleiter Michael Fally über die Macht der Kommunikation im Fußball, Wettkampftyp Messi, Trainingsweltmeister Ronaldo, Professor Rangnick und zu befürchtende Parallelen zwischen Messi und Maradona (alles im Video).