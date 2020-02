Runder Tisch: Keine Kürzungen oder Selbstbehalte

Wie berichtet, rechnet die Gesundheitskasse damit, bis 2024 ein Defizit in der Höhe von 1,7 Milliarden Euro aufzubauen. Der ÖGB bekräftigte nach Angaben der Leitenden ÖGB-Sekretärin Ingrid Reischl seine Forderungen nach gleichen Leistungen und einem Risikoausgleich zwischen den Kassen. Dieser würde vorsehen, dass die Kassen für Beamte oder Selbstständige, die pro Kopf viel höhere Einnahmen haben, einen Teil der Einnahmen an die ÖGK abführen. „Dieses Modell gibt es auch in anderen Ländern“, verwies Reischl kürzlich auf Deutschland oder die Schweiz.