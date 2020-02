Christian Mucha ärgert sich maßlos über Großbauer

Bei der Probe habe die Designerin plötzlich „einen fetten Betrag“ für den Stoff der Robe verlangt. Er habe sich geärgert und die Kooperation abgesagt. Es sei ihm dabei nicht ums Geld gegangen, „natürlich kann ich mir jedes Kleid für Katja leisten“. Es gehe ihm ums Prinzip. Er hasse es, wenn man ihn abzocken will. Eine Woche später hätte Großbauer ihm geschrieben, sie bedaure, dass sie für den Preis jetzt absagen müsse. Er sei „von den Socken“ gewesen. „Wochenlange Arbeit zum Schmeißen. So was geht gar nicht. Gesichtsverlust bei Sponsoren und Geschäftspartner.“ In einem Nebensatz habe er später von ihr gesagt bekommen, er habe eine „Freundin zum Weinen gebracht“: die Opernballdesignerin. Man schied in Feindschaft und wollte eigentlich nicht über die Sache sprechen. Laut Mucha habe Großbauer die Abmachung aber gebrochen, und deshalb kläre er auf, wie es hinter den Kulissen zugegangen sei.