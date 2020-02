Khamenei: „Nahost-Plan stirbt noch vor Trump“

Palästinenser nicht am Verhandlungstisch

Trump hatte vergangene Woche einen Plan vorgestellt, der den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, die nicht am Verhandlungstisch saßen, lösen soll. Der Plan stieß international sowohl auf Lob, aber auch auf viel Kritik, weil er die Palästinenser zu erheblichen Zugeständnissen an Israel zwingt. Gleichzeitig würde er Israel die Annexion des Jordantals und von Siedlungen erlauben.