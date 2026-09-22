US-Rüstungskonzern erhält neuen Milliardenauftrag

Hauptziele: Bewegliche Seeziele

Die Langstreckenwaffe der nächsten Generation soll das bisherige System ATACMS ersetzen. Ein zweiter erfolgreicher Flugtest der Raketenvariante ging dem Auftrag voraus. Die Rakete stellte dabei ihre Fähigkeit unter Beweis, bewegliche Seeziele wie Schiffe zu bekämpfen. Lockheed fährt die Produktion der PrSM angesichts einer steigenden Nachfrage derzeit hoch.