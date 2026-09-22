Präzisionsrakete PrSM
US-Rüstungskonzern erhält neuen Milliardenauftrag
Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat nach eigenen Angaben von der US-Armee einen Auftrag im Volumen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar (ca. 1,04 Milliarden Euro) erhalten.
Es gehe dabei um die Produktion der Raketenvariante Increment 2 der sogenannten Precision Strike Missile (PrSM), die zur Bekämpfung beweglicher Land- und Seeziele eingesetzt wird, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit.
Hauptziele: Bewegliche Seeziele
Die Langstreckenwaffe der nächsten Generation soll das bisherige System ATACMS ersetzen. Ein zweiter erfolgreicher Flugtest der Raketenvariante ging dem Auftrag voraus. Die Rakete stellte dabei ihre Fähigkeit unter Beweis, bewegliche Seeziele wie Schiffe zu bekämpfen. Lockheed fährt die Produktion der PrSM angesichts einer steigenden Nachfrage derzeit hoch.
Der Konzern hatte im März eine siebenjährige Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossen, um die jährliche Kapazität auf 550 Raketen zu erhöhen. Dies folgte auf einen Heeresauftrag über 4,94 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.