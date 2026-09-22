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Präzisionsrakete PrSM

US-Rüstungskonzern erhält neuen Milliardenauftrag

Ausland
22.09.2026 07:09
Die US-Armee stärkt Lockheed Martins Präzisionswaffen-Sparte mit einem Vertrag über die zweite ...
Die US-Armee stärkt Lockheed Martins Präzisionswaffen-Sparte mit einem Vertrag über die zweite Entwicklungsstufe der Precision Strike Missile (PrSM).(Bild: Lockheed Martin)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin hat nach eigenen Angaben von der US-Armee einen Auftrag im Volumen von bis zu 1,2 Milliarden Dollar (ca. 1,04 Milliarden Euro) erhalten. 

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Es gehe dabei um die Produktion der Raketenvariante Increment 2 der sogenannten Precision Strike Missile (PrSM), die zur Bekämpfung beweglicher Land- und Seeziele eingesetzt wird, teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit.

Hauptziele: Bewegliche Seeziele
Die Langstreckenwaffe der nächsten Generation soll das bisherige System ATACMS ersetzen. Ein zweiter erfolgreicher Flugtest der Raketenvariante ging dem Auftrag voraus. Die Rakete stellte dabei ihre Fähigkeit unter Beweis, bewegliche Seeziele wie Schiffe zu bekämpfen. Lockheed fährt die Produktion der PrSM angesichts einer steigenden Nachfrage derzeit hoch.

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Der Konzern hatte im März eine siebenjährige Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossen, um die jährliche Kapazität auf 550 Raketen zu erhöhen. Dies folgte auf einen Heeresauftrag über 4,94 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.

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