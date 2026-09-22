Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auktions-Überraschung

Bardot-Erinnerungsstücke bringen fast eine Million

Society International
22.09.2026 08:05
Am Montag wurden über 280 Gegenstände aus dem Besitz von Brigitte Bardot versteigert und ...
Am Montag wurden über 280 Gegenstände aus dem Besitz von Brigitte Bardot versteigert und brachten fast eine Million Euro.(Bild: AFP/CHARLOTTE SIEMON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hinterlassenschaften der französischen Filmikone Brigitte Bardot haben bei einer Auktion in Paris ein überraschendes Ergebnis erzielt. Die Versteigerung von über 280 Gegenständen aus ihrem Besitz brachte am Montag insgesamt 953.531 Euro inklusive Gebühren ein, wie das Auktionshaus Millon am Montagabend mitteilte. Alle Objekte fanden einen Käufer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Auktion im Hôtel Drouot dauerte knapp neun Stunden. Schon in den sechs Tagen vor der Versteigerung kamen rund 15.000 Besucher ins Auktionshaus, um die persönlichen Gegenstände der 2025 gestorbenen Schauspielerin zu besichtigen.

Aus kleinen Dingern wird großes Geld
Unter den Gegenständen waren persönliche Erinnerungsstücke aus Bardots Häusern La Madrague und La Garrigue in Saint-Tropez sowie aus ihrer Pariser Wohnung.

Auch dieser Familienring von Brigitte Bardot war unter den Stücken, die am Montag versteigert ...
Auch dieser Familienring von Brigitte Bardot war unter den Stücken, die am Montag versteigert wurden.(Bild: AFP/CHARLOTTE SIEMON)

Versteigert wurden unter anderem eine mechanische Olivetti-Schreibmaschine, auf der Bardot den zweiten Band ihrer Memoiren verfasste, Repetto-Ballettschuhe, Porträts, Plüschtiere und kleine Alltagsgegenstände.

  Die Schätzpreise war zwischen 20 und 10.000 Euro gelegen, die meisten Stücke waren auf weniger als 100 Euro taxiert worden. Der Erlös kommt der Fondation Brigitte Bardot und ihrem einzigen Sohn Nicolas-Jacques Charrier zugute.

Bardot, die mit Filmen wie „Und immer lockt das Weib“ international bekannt wurde, starb am 28. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren. Mitte der 1970er-Jahre zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück und widmete sich dem Tierschutz. 1986 gründete sie die Fondation Brigitte Bardot.

Auch Zeichnungen von Bardot fanden sich unter den versteigerten Stücken. Der Witwer der ...
Auch Zeichnungen von Bardot fanden sich unter den versteigerten Stücken. Der Witwer der Schauspiel-Ikone zeigte sich im Vorfeld verärgert.(Bild: AFP/CHARLOTTE SIEMON)
Auch die mechanische Olivetti-Schreibmaschine, auf der Bardot den zweiten Band ihrer Memoiren ...
Auch die mechanische Olivetti-Schreibmaschine, auf der Bardot den zweiten Band ihrer Memoiren verfasste, wurde am Montagabend versteigert.(Bild: AFP/CHARLOTTE SIEMON)

Witwer sprach von „Skandal“
Bardots Witwer Bernard d‘Ormale nannte die Auktion im Vorfeld unterdessen einen „Skandal“. „Brigitte wäre damit nie einverstanden gewesen“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Es wäre besser gewesen, die Objekte in ihrem Haus in Saint-Tropez zu belassen, um dieses irgendwann für Besucher zu öffnen, erklärte er.

Die Brigitte-Bardot-Stiftung verwies darauf, dass die Entscheidung für die Auktion getroffen wurde, als d‘Ormale noch deren Vorsitzender war. Inzwischen wurde er auf diesem Posten abgelöst und hat nach eigener Aussage auch keinen freien Zugang mehr zu dem Haus in Saint-Tropez, das er mit Bardot bewohnt hatte.

Lesen Sie auch:
Mehr als 250 persönliche Erinnerungsstücke von Film-Ikone Brigitte Bardot werden in Paris ...
Versteigerung in Paris
Witwer von Brigitte Bardot spricht von „Skandal“!
21.09.2026

Bardot und d‘Ormale hatten in Norwegen in einer religiösen Zeremonie geheiratet, ihre Ehe war in Frankreich nicht registriert gewesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
22.09.2026 08:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
189.692 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
128.043 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Ausland
Österreichische Jacht sinkt in kroatischer Marina
105.237 mal gelesen
Die rund 13 Meter lange Jacht unter österreichischer Flagge sank direkt an ihrem Liegeplatz in ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2151 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1305 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1101 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Society International
Auktions-Überraschung
Bardot-Erinnerungsstücke bringen fast eine Million
Fans jubeln
Mit 56: Claudia Schiffer zeigt sich hotter denn je
Sarah Connor:
„Flo und ich sind kein klassisches Ehepaar mehr“
Versteigerung in Paris
Witwer von Brigitte Bardot spricht von „Skandal“!
„Der Horror“
Lungenentzündung! Claudia Effenberg im Krankenhaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf