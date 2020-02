Hauptrollen-Oscars für Zellweger und Phoenix

Oscar für Brad Pitt

Brad Pitt erhielt seinen ersten Schauspiel-Oscar als bester Nebendarsteller. In seiner Rede sagte er: „Das ist für meine Kinder, die alles farbiger machen, was ich tue. Ich bete euch an.“ Der 56-Jährige wirkte sichtlich gerührt über seinen Preis für seine Rolle in dem Tarantino-Film „Once Upon A Time... In Hollywood“. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie hat Pitt sechs Kinder, um die das Paar jahrelang gestritten hat. Erst dieser Tage soll sich der Star mit seinem ältesten Adoptivsohn Maddox versöhnt haben.