Brad Pitt schwänzte für Sohn Maddox BAFTAs

Laut der „Sun“ war der 18-jährige, der in Seoul studiert, in Los Angeles, um seine Mutter und Geschwister zu besuchen. Ein Insider: „Maddox hat Brad zu verstehen gegeben, dass er mit ihm reden will. Für Brad gibt es nichts Wichtigeres, als ein guter Vater zu sein. Er würde alles machen, um seine Beziehung zu Maddox zu reparieren.“