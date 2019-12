Putin-Kritiker auf Militärbasis in Arktis gebracht

Ruslan Schaweddinow, Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, soll widerrechtlich zum Militärdienst eingezogen und in eine entlegene Luftabwehrbasis in der Arktis gebracht worden sein. Bekannt gemacht hatte das der Kremlkritiker Alexej Nawalny, gegen den es am Donnerstag eine Razzia samt gewalttägigem Vorgehen wegen eines Videos mit Korruptionsvorwürfen gegeben haben soll. Putin selbst reagierte fast schon wie gewohnt: Indem er zum Jahresausklang bei einem (siegreichen) Freundschaftsspiel in Moskau zum wiederholten Male „seine überragende Fitness“ unter Beweis stellte.