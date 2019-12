„Alle Abspaltungen von FPÖ bisher gescheitert“

„Strache ist nicht mehr tragbar“, ist sich die FPÖ-Führung unter Norbert Hofer und Herbert Kickl mittlerweile einig. Der Ausschluss des ehemaligen FPÖ-Chefs, der zuletzt in einem Video auf seiner privaten Facebook-Seite von zunehmender Unterstützung für seine Person gesprochen hat, lässt aber nach wie vor auf sich warten. Wann damit zu rechnen ist und was eine mögliche „Liste Strache“ für die FPÖ bei der Wiener Landtagswahl 2020 bedeuten würde, hat Moderator Gerhard Koller mit Andreas Mölzer (FPÖ) besprochen. „Gutes würde er sich damit nicht tun“, so das FPÖ-Urgestein.