Strache ausschließen? Blauer Kampf spitzt sich zu

Strache scheint in einem anderen Universum zu leben

Heinz-Christian Strache scheint in einem anderen Universum zu leben, in einem neuen Facebook-Video spricht er von zunehmender Unterstützung, die er von „Wirtsleuten und Gästen in Gasthäusern“ oder auch von „Bürgern, die auf der Straße auf mich zukommen“, erhalte.