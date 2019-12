Strache will „Vernichtungsfeldzug“ nicht hinnehmen

Konterangriff in der Spesenaffäre rund um Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache: Nachdem eine langjährige Mitarbeiterin ihren früheren Chef wie berichtet schwer belastet hat, droht der über die Ibiza-Affäre gestolperte ehemalige FPÖ-Obmann jetzt mit rechtlichen Schritten. Wegen des „Vernichtungsfeldzugs“ gegen seine Person werde er sich an die Zivilgerichte wenden, kündigte er am Samstag - wie üblich - via Facebook an.