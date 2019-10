Sondierungsgespräche: Kurz startet mit SPÖ-Chefin

Nach Rendi-Wagner folgen Gespräche mit Hofer, Meinl-Reisinger und Kogler

Das Gespräch zwischen Kurz und Rendi-Wagner startet am Dienstag um 11 Uhr. Um 15 Uhr ist entsprechend der Stärke der Parteien im Nationalrat FPÖ-Chef Norbert Hofer als Zweiter zum Gespräch geladen, teilte die ÖVP mit. Am Mittwoch um 11 Uhr folgt ein Treffen mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Aus terminlichen Gründen als Letzter ist Grünen-Chef Werner Kogler dran. Er wird Kurz am Mittwoch um 17.30 Uhr treffen. Alle Vieraugengespräche finden im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse statt. Offizielle Statements dazu sind nicht geplant.