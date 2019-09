Botnetz geknackt: Polizei „heilt“ 850.000 Computer

Kommandoserver stand in Frankreich

Weil der Kommandoserver von „Retadup“ in Frankreich stand, wandte sich Avast an die dortigen Behörden, um ihn zum Schweigen zu bringen. Die erhielten vom Webhoster eine Kopie des Kommandoservers und modifizierten diese gemeinsam mit Avast so, dass sie Selbstzerstörungs-Befehle an die in aller Welt verteilten Kryptogeld-Viren verschickten. Im Juli übernahm die Polizei schließlich die Kontrolle über den Server und desinfizierte mit der manipulierten Variante rund 850.000 infizierte Rechner.