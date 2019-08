„Bin 32 Jahre in Wien und darf hier nicht wählen“

Er ist Kabarettist, Fernsehstar und lebt seit 32 Jahren in Wien - zur Nationalratswahl am 29. September darf Dirk Stermann aber dennoch nicht gehen. Wie ihm geht‘s rund 30 Prozent der Österreicher. Wegen einer fehlenden Staatsbürgerschaft dürfen sie in wenigen Wochen nicht ins Wahllokal. Für den Deutschen Grund genug, die „Pass-Egal-Wahl“ von SOS Mitmensch zu unterstützen.