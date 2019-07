Ambeo: Sennheiser steigt in Soundbar-Markt ein

Die Zeiten, in denen für räumlichen Heimkino-Klang fünf oder gar mehr Lautsprecher übers ganze Wohnzimmer verteilt aufgestellt wurden, sind offenbar vorbei. Immer mehr Konsumenten mögen es unkompliziert und bevorzugen Surround-Sound aus einer Quelle. Diesem Trend will Sennheiser mit seiner „Ambeo Soundbar“ nun Rechnung tragen und verspricht „das ganze Volumen eines Multispeakersystems in nur einem einzigen Gerät“.