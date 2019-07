Von der Leyen kündigt „Klima-Konzept“ an

Abstimmung am Dienstag

Von der Leyen war nach schwierigen Verhandlungen von den Staats- und Regierungschefs Anfang Juli als Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagen worden. Das Europaparlament entscheidet am Dienstagabend über die Ernennung. Ungeachtet des Abstimmungsergebnisses will die CDU-Politikerin am Mittwoch als deutsche Verteidigungsministerin zurücktreten. Das kündigte von der Leyen am Montag auf Twitter an.