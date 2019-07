Von der Leyen: Klimaneutralität ist ein Muss

Für Mindestlöhne in jedem EU-Land, Warnung vor hartem Brexit

Von der Leyen sagte weiters, sie werde für Mindestlöhne in jedem EU-Land eintreten. In den nächsten fünf Jahren sei ein starkes und geeintes Europa auf der Weltbühne erforderlich. Die CDU-Politiker warnte eindringlich vor einem „harten“, ungeordneten EU-Austritt Großbritanniens. „Ich hoffe darauf, dass der Brexit nicht stattfinden wird“, so von der Leyen. „Wenn es zu einem harten Brexit kommt, wird das für einige Länder ganz schlimm werden.“ Die EU müsse auf einen solchen Fall vorbereitet sein.