Ein Querschnitt durch Europas Küchen

Die italienische Küche hat auch weitaus mehr zu bieten als bloß Pizza und Pasta. Im Gegensatz zu unserer Menüfolge aus zumeist drei Gängen, bieten Italiener ihren Gästen zumeist 4 Gänge an. Diese bestehen aus antipasto, primo piatto, secondo piatto, dessert. Die Italiener verspeisen also gleich zwei Hauptspeisen. Trotzdem fällt die Rate der Übergewichtigen Italiener geringer aus als die der Österreicher. Ein klassisches italienisches Menü bestünde also aus einem Caprese Salat, gefolgt von einer Pasta alla Norma, als zweiten Hauptgang Ossobuco geschmorte Kalbshaxenscheiben, und als Dessert eine klassische Panna Cotta. Es muss natürlich nicht bei 4 Gängen bleiben. Das Menü kann nach Lust und Laune erweitert werden. Nur weniger sollte es nicht sein.