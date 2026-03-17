2025 war kein „prickelndes“ Jahr für Sektbranche

Henkell Sekt weiterhin beliebteste Marke

Henkell Sekt sei mit über 26 Prozent Umsatzmarktanteil weiterhin die größte und beliebteste alkoholfreie Sektmarke Österreichs. Alkoholfrei mache bereits acht Prozent des gesamten Absatzes bei Henkell aus. Der Absatzanteil alkoholfreier Schaumweine am Gesamtmarkt stieg im vergangenen Jahr auf 4,3 Prozent, ein Zuwachs von 1,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, rechnete Gattermayer vor.