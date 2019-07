Kim Kardashian rudert nach Wäsche-Shitstorm zurück

Nach empörten Reaktionen in Japan ändert Kim Kardashian den Namen ihrer neuen Unterwäschemarke „Kimono“. Kardashian schrieb am Montag auf Instagram, sie habe den Namen „mit besten Absichten“ ausgewählt. Nach „reiflicher Überlegung und Abwägung“ werde sie den Namen nun aber ändern. „Ich höre immer zu, lerne und wachse“, so die 38-jährige Ehefrau von Rapper Kanye West.