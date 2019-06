Heftige Kritik an Kardashians neuer Formwäsche

Reality-Star Kim Kardashian hat eine neue Formwäsche-Kollektion entworfen, die sie unter dem Namen Kimono an die Frau bringen will. Auf Instagram verkündete das dunkelhaarige Kurvenwunder: „Kimono ist mein Design von Formwäsche, die für Frauen auch wirklich funktioniert. So können sie ihre Körperziele verwirklichen.“ In Japan wird sie damit vermutlich wenig Erfolg haben. Denn von dort kommt heftige Kritik an der Wahl des Namens für das Label. Der Missbrauch des Begriffs Kimono sei „ignorant“ und „respektlos“.